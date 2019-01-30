Чешский клуб выкупил трансфер форварда «Краснодара» Комличенко

Краснодар, , 14:31 — REGNUM Чешский футбольный клуб «Млада Болеслав» выкупил нападающего Николая Комличенко у «Краснодара». Об этом 30 января сообщается на сайте краснодарского клуба.

По словам генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига, на данный момент у клуба нет возможности гарантировать Комличенко регулярную игровую практику. Поэтому было принято решение дать возможность чешскому клубу выкупить трансфер игрока.

«Решение было для нас непростым, поскольку Николай является воспитанником нашей академии. Но с другой стороны, нам приятно, что наша школа начинает давать результат», — сказал Хашиг.

Напомним, Комличенко перешёл в «Младу Болеслав» на правах аренды летом 2017 года. В текущем сезоне он возглавляет список бомбардиров чемпионата Чехии. На его счету 18 голов в 18 матчах турнира.

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