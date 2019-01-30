Биатлонистка Мошкова выиграла спринт на этапе Кубка России в Красноярске

Красноярск, 30 января 2019, 13:53 — REGNUM Представительница Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Екатерина Мошкова стала победительницей в спринтерской гонке на четвёртом этапе Кубка России по биатлону, который проходит в Красноярске.
Мошкова прошла дистанцию за 22 минуты и 22,5 секунды, допустив один промах в стрельбе.
Второй стала другая представительница ХМАО Кристина Резцова, отставшая от победительницы на 17,2 секунды и допустившая два промаха.
Замкнула тройку Тамара Воронина из Свердловской области, отставание которой составило 37,3 секунды. Она два раза промахнулась на огневых рубежах.
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