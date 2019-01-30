«Ростов» зимой может расстаться сразу с несколькими футболистами

Ростов-на-Дону, , 13:43 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» может расстаться сразу с несколькими футболистами в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport24.

Отмечается, что из «Ростова» могут уйти Элдор Шомуродов, на покупку которого появились претенденты после Кубка Азии, а также Видар Кьяртанссон и Антон Салетрос, по которым также есть предложения.

Кроме того, из-за спровоцированного агентами конфликта с руководством «Ростова» клуб могут покинуть Матия Бобен и Жан Майер.

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