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«Ростов» зимой может расстаться сразу с несколькими футболистами

Спорт

Из «Ростова» могут уйти Элдор Шомуродов, Видар Кьяртанссон и Антон Салетрос

Ростов-на-Дону, 30 января 2019, 13:43 — REGNUM  Футбольный клуб «Ростов» может расстаться сразу с несколькими футболистами в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Sport24.

Отмечается, что из «Ростова» могут уйти Элдор Шомуродов, на покупку которого появились претенденты после Кубка Азии, а также Видар Кьяртанссон и Антон Салетрос, по которым также есть предложения.

Кроме того, из-за спровоцированного агентами конфликта с руководством «Ростова» клуб могут покинуть Матия Бобен и Жан Майер.

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