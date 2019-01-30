СМИ: «Зенит» предложил «Рубину» €10 млн за Азмуна

Санкт-Петербург, , 13:31 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» предложил казанскому «Рубину» €10 млн за нападающего Сердара Азмуна. Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».

Отмечается, что «Рубин» оценивает иранского форварда в €15 млн. В настоящий момент клубы ведут переговоры относительно суммы трансфера и бонусов.

Ранее сообщалось, что на Азмуна претендуют такие клубы, как бельгийский «Брюгге», английский «Вулверхэмптон» и леверкузенский «Байер».

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