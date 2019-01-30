Жардим заявил о необходимости сократить состав «Монако»

Монако, , 13:22 — REGNUM Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим заявил, что необходимо сократить состав команды. Об этом сообщает L’Equipe.

«Я попросил руководство клуба сократить состав», — сказал Жардим.

По его словам, нельзя, чтобы в команде было много футболистов, которые будут недовольны тем, что редко выходят на поле. Также он добавил, что команда нуждается в усилении.

Напомним, Жардим вернулся в «Монако» спустя три месяца после того, как был отправлен в отставку. Он сменил Тьерри Анри на посту главного тренера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Монако» проиграл «Генгаму» в полуфинале Кубка лиги.

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