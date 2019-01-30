Отец Нурмагомедова назвал дисквалификацию сына несправедливой

Москва, , 12:47 — REGNUM Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что не согласен с решением Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) о дисквалификации российского бойца. Об этом сообщает 30 января РИА Новости.

По его мнению, решение комиссии несправедливо, поскольку и сроки дисквалификации, и суммы штрафов у Хабиба Нурмагомедова и его визави, ирландца Конора Макгрегора, чересчур разнятся.

«Вы же видите, какая разница — и по срокам дисквалификации, и по суммам штрафа. Я с этим решением не согласен», — цитирует агентство слова тренера.

Также отец чемпиона напомнил, что команде Нурмагомедова был выписан штраф в $550 тыс., а команде Макгрегоре — лишь $50 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский боец Хабиб Нурмагомедов оценил решение атлетической комиссии о штрафе в $550 тыс. и дисквалификации на девять месяцев из-за потасовки после боя с Конором Макгрегором как «политическое».

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