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Отец Нурмагомедова назвал дисквалификацию сына несправедливой

Спорт

И сроки дисквалификации, и суммы штрафов у Нурмагомедова и его визави, Макгрегора, чересчур разнятся

Москва, 30 января 2019, 12:47 — REGNUM  Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что не согласен с решением Атлетической комиссии штата Невада (NSAC) о дисквалификации российского бойца. Об этом сообщает 30 января РИА Новости.

По его мнению, решение комиссии несправедливо, поскольку и сроки дисквалификации, и суммы штрафов у Хабиба Нурмагомедова и его визави, ирландца Конора Макгрегора, чересчур разнятся.

«Вы же видите, какая разница — и по срокам дисквалификации, и по суммам штрафа. Я с этим решением не согласен», — цитирует агентство слова тренера.

Также отец чемпиона напомнил, что команде Нурмагомедова был выписан штраф в $550 тыс., а команде Макгрегоре — лишь $50 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский боец Хабиб Нурмагомедов оценил решение атлетической комиссии о штрафе в $550 тыс. и дисквалификации на девять месяцев из-за потасовки после боя с Конором Макгрегором как «политическое».

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