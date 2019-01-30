Хабиб Нурмагомедов помог Лас-Вегасу заработать 86,4 млн долларов

Лас-Вегас, США, , 14:00 — REGNUM Общая выручка американского Лас-Вегаса от турнира по смешанным единоборствам UFC 229, главным событием которого стал бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором, составила 86,4 млн долларов. Такие данные приводит компания Applied Analysis. Этот экономический показатель стал рекордным от одного события UFC за более чем 25-летнюю историю промоушена.

Турнир UFC 229 также стал для Лас-Вегаса рекордным по посещаемости — 20 034 человека (40% — гости из других стран) и доходу от продажи билетов — более 17 млн долларов. Кроме того, согласно исследованию, спортивное событие также принесло 17,2 млн долларов в виде заработной платы и создало 414 рабочих мест в штате Невада.

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Напомним, турнир UFC 229 состоялся 7 октября на T-Mobile Arena. Главным боем вечера стал поединок между Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Боец из России одержал победу болевым приёмом и защитил завоёванный в апреле пояс чемпиона в лёгкой весовой категории.

В тот вечер в октагон выходили ещё два бойца из России. В женском легчайшем весе Яна Куницкая единогласным решением судей победила шведку Лину Ленсберг, а тяжеловес Александр Волков за 11 секунд до конца поединка накаутом проиграл американцу Деррику Льюису.