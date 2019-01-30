В НХЛ определили трёх звёзд игрового дня

Вашингтон, 30 января 2019, 11:08 — REGNUM Первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге стал вратарь «Филадельфии Флайерз» Энтони Столарз. Об этом 30 января сообщается на сайте лиги.
Столарз отразил все 38 бросков в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:0), сохранив свои ворота в неприкосновенности.
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Второй звездой стал нападающий «Виннипег Джетс» Кайл Коннор, сделавший дубль в матче с «Бостон Брюинз» (4:3).
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Замкнул тройку форвард «Баффало Сэйбрз» Конор Шири, который забил гол отдал результативную передачу в игре с «Коламбус Блю Джекетс» (5:4).
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