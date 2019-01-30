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«Филадельфия» обыграла «Рейнджерс» благодаря «сухарю» Столарза

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:0

«Филадельфия» обыграла «Рейнджерс» благодаря «сухарю» Столарза
Олег Шелков. Хоккеисты. 1967

Нью-Йорк, США, 30 января 2019, 10:55 — REGNUM  «Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственную шайбу забросил в первом периоде нападающий «Филадельфии» Оскар Линдблом. Голкипер «Флайерз» Энтони Столарз отразил все 38 бросков по своим воротам.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает 26-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 48 очков в 50 матчах. «Рейнджерс» идут на 23-м месте, в активе команды 49 очков в 49 играх.

«Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — 0:1 (0:1, 0:0, 0:0).

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