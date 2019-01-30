«Политика навсегда» — Хабиб Нурмагомедов о наказании за драку

Лас-Вегас, США, , 11:07 — REGNUM Виновники одного из самых больших скандалов 2018 года в мире спорта получили наказание. Атлетическая комиссия штата Невада огласила свой вердикт по отношению к Хабибу Нурмагомедову и Конору Макгрегору за массовую потасовку на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе.

Боец из России дисквалифицирован на девять месяцев. Однако этот срок может быть сокращён до шести месяцев, если спортсмен снимется в социальной рекламе, направленной против издевательств и хулиганства. Нурмагомедова также оштрафовали на 500 тысяч долларов. Ирландца наказали помягче: шесть месяцев дисквалификации и 50 тысяч долларов штрафа. Учитывая, что отсчёт срока ведётся с 6 октября 2018 года, оба бойца теоретически смогут вернуться в октагон уже в апреле.

Похоже, Нурмагомедов не вполне остался доволен решением атлетической комиссии. «Политика навсегда» — так недвусмысленно в Твиттере боец прокомментировал вердикт заседания. Спустя несколько часов чемпион UFC в лёгком весе на своей странице в Instagram опубликовал фото с подписью «Разбудите меня, когда все это закончится».

Хабиб Нурмегомедов и Конор Макгрегор — не единственные, кто получили наказание. Бойцы из России Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов (двоюродный брат Хабиба), также поучаствовавшие в драке, отстранены от поединков в UFC на год. Кроме того, атлеты оштрафованы на 25 тысяч долларов каждый.

Напомним, 6 октября в Лас-Вегасе состоялся долгожданный бой между Нурмегомедовым м Макгрегором. Дагестанец сумел защитить свой титул чемпиона UFC в легком весе, победив ирландца болевым приёмом в четвёртом раунде.

Сразу после схватки триумфатор не сдержал эмоций, выпрыгнул из октагона в зал и попытался напасть на спарринг-партнера и тренера Макгрегора по бразильскому джиу-джитсу Диллона Дэниса. Тот, якобы, во время поединка выкрикивал оскорбления в сторону Нурмагомедова на национальной и религиозной почве. В это же время в октагон прорвались члены команды дагестанского бойца Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов и устроили драку с ирландцем.

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