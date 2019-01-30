«Виннипег» вырвал победу у«Бостона» в серии буллитов

Бостон, США, , 10:47 — REGNUM «Виннипег Джетс» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

В составе «Виннипега» дубль оформил нападающий Кайл Коннор, ещё одну шайбу забросил Джош Морисси.

В составе «Бостона» дубль на счету Патриса Бержерона. Также точным броском отметился Давид Пастрняк.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Виннипега». Решающий бросок исполнил Кайл Коннор.

На сегодняшний день «Виннипег» занимает третье место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 66 очков в 50 матчах. «Бостон» идёт на 10-м месте, в активе команды 60 очков в 50 играх.

«Бостон Брюинз» (Бостон) — «Виннипег Джетс» (Виннипег) — 3:4 (2:1, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1).

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