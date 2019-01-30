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Две передачи Панарина не помогли «Коламбусу» в матче с «Баффало»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 5:4

Колумбус, США, 30 января 2019, 10:18 — REGNUM  «Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:4.

В составе «Баффало» отличились Эван Родригес, Сэм Райнхарт, Тейдж Томпсон, Джефф Скиннер, Конор Шири.

В составе «Коламбуса» точные броски на счету Пьера-Люка Дюбуа, Ника Фолиньо, Брэндона Дубински и Кэма Аткинсона. Российский нападающий Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами.

На сегодняшний день «Баффало» занимает 14-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 56 очков в 49 матчах. «Коламбус» идёт на 12-м месте, в активе команды 59 очков в 49 играх.

«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало) — 4:5 (1:3, 3:1, 0:1).

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