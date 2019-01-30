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Александр Головин забил свой первый гол за «Монако»

Спорт

«Монако» проиграл «Генгаму» в полуфинале Кубка лиги

Александр Головин забил свой первый гол за «Монако»
Футбол

Монако, 30 января 2019, 09:08 — REGNUM  «Монако» проиграл «Генгаму» в матче ½ финала Кубка лиги. Встреча завершилась со счётом 2:2. В серии пенальти победил «Генгам» со счётом 5:4.

В составе «Монако» голами отметились Маркуш Лопеш на 18-й минуте и Александр Головин на 24-й минуте. При этом «Монако» с 14-й минуте играл в меньшинстве после удаления полузащитника Вильяма Ванкёра.

«Генгаму» удалось отыграться. На 46-й минуте гол забил Александр Менди. А на 55-й минуте счёт сравнял форвард Марку Тюрам.

Отметим, что в четвертьфинале финала турнира «Генгам» обыграл ПСЖ, а в финале встретится с победителем матча между «Страсбургом» и «Бордо».

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Футбол
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