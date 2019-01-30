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«Манчестер Сити» потерпел поражение от «Ньюкасла»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

«Манчестер Сити» потерпел поражение от «Ньюкасла»
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбольный мяч

Ньюкасл, Великобритания, 30 января 2019, 08:43 — REGNUM  «Ньюкасл Юнайтед» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче 24-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Счёт в матче открыл нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро уже на первой минуте.

Во втором тайме «Ньюкасл» смог не только отыграться, но и вырвать победу. На 66-й минуте форвард Хосе Саломон Рондон сравнял счёт, а на 80-й минуте полузащитник Мэтт Ритчи принёс «Ньюкаслу» победу, реализовав пенальти.

На сегодняшний день «Манчестер Сити» занимает второе место в чемпионате Англии, на счету команды 56 очков после 24 матчей. «Ньюкасл» идёт на 14-м месте, имея в активе 24 очка после 24 игр.

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