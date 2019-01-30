Лучшие альпинисты России соберутся на чемпионат в Дагестане

Махачкала, , 08:39 — REGNUM Дагестан известен во всем мире своим атлетами — бойцами, борцами, дзюдоистами… Здесь в каждом муниципалитете имеются залы, в которых готовят будущих чемпионов по различным видам единоборств. Однако в последние годы в республике понемногу начинают развиваться и иные, ранее мало популярные виды спорта, в том числе и экстремальные. Так, летом 2017 года в Хунзахском районе, возле каньона Цолотль, была открыта первая в региона площадка для роупджаминга — прыжков с высокого объекта со страховкой.

Теперь Дагестан готовится впервые принять у себя чемпионат России по альпинизму. Соревнования пройдут с третьего по 16 февраля в горах Докузпаринского района республики. Как сообщает на своей странице в Instagram премьер-министр региона Артём Здунов, о своём желании принять участие в чемпионате уже заявили более 110 человек. Альпинистам в рамках турнира предстоит совершить восхождение на гору Ярыдаг.

Открытие соревнований состоится в самом высокогорном населённом пункте России и Европы — селении Куруш. Чемпионат послужит не только популяризации альпинизма, но и развитию туризма в республике, считает премьер-министр.

«Учитывая природные богатства Дагестана, считаю, что у нашей Страны гор большое будущее в развитии как альпинизма, так и горного туризма», — пишет на своей странице Артём Здунов. Добавим, что премьер сам занимается экстремальным спортом, а именно горными лыжами.

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Как сообщало ИА REGNUM, Дагестан также является одним из претендентов на проведение чемпионата Европы по парашютному спорту 2019 года. Республику в ноябре посетил вице-президент Всемирной федерации авиационных видов спорта Небойша Юшкевич и осмотрел новый аэродром «Новокаякент» в Каякентском районе, где и планируют провести турнир. Гость из Черногории дал площадке высокую оценку и отметил её готовность к проведению международных соревнований.

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