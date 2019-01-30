«Спартак» разгромил «Локомотив» и выиграл Кубок «Матч Премьер»

Доха, , 08:34 — REGNUM Московский «Спартак» одержал разгромную победу над «Локомотивом» в матче Кубка «Матч Премьер». Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Спартака» отличились защитник Айртон, полузащитник Александр Ломовицкий и форвард Зе Луиш, оформивший дубль.

Таким образом, «Спартак» стал победителем Кубка «Матч Премьер», одержав три победы в трёх матчах. Ранее красно-белые обыграли «Зенит» (3:0) и «Ростов» (2:1).

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