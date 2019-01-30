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Нурмагомедов – о дисквалификации: Когда всё это закончится, разбудите меня

Спорт

Боец прокомментировал решение Атлетической комиссии штата Невада

Москва, 30 января 2019, 02:08 — REGNUM  Решение Атлетической комиссии штата Невада (США) о дисквалификации прокомментировал в Instagram Хабиб Нурмагомедов, российский боец смешанного стиля.

«Разбудите меня, когда всё это закончится», — говорится в сообщении.

https://www.instagram.com/p/BtOnkTbgy96/

Напомним, Нурмагомедов был дисквалифицирован атлетической комиссией за драку после боя с Конором Макгрегором, ирландским соперником. Инцидент произошел 6 октября 2018 года. Решение было вынесено 29 января.

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