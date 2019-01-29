Нурмагомедов назвал «политикой» решение о его дисквалификации

Москва, , 22:59 — REGNUM Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов прокомментировал решение Атлетической комиссии штата Невада о его дисквалификации из-за инцидента после боя с ирландцем Конором Макгрегором осенью 2018 года.

«Политика навсегда», — написал спортсмен в своём микроблоге в Twitter.

При этом Нурмагомедов попросил «разбудить» его, когда «всё это закончится».

Напомним, Атлетическая комиссия штата Невада сегодня приняла решение дисквалифицировать Хабиба Нурмагомедова на девять месяцев за драку после победы в поединке против Конора Макгрегора.

Российскому бойцу также назначен штраф в размере $500 тысяч.

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