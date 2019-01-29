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За драку после победы над Макгрегором Нурмагомедова дисквалифицировали

Спорт

И оштрафовали

Лас-Вегас, США, 29 января 2019, 21:08 — REGNUM  Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов дисквалифицирован на девять месяцев и оштрафован на $500 тыс. за драку после победы в бою против Конора Макгрегора. Соответствующее решение приняла сегодня, 29 января, Атлетическая комиссия штата Невада.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года состоялся бой под эгидой UFC между Нурмагомедовым и Макгрегором. Убедительную победу одержал Нурмагомедов. Однако в ходе боя и сам Макгрегор, и члены его команды, а также болельщики, постоянно оскорбляли Хабиба и членов его команды.

После того, как на четвертой минуте четвертого раунда Макгрегор сдался, накал страстей достиг пика и Нурмагомедов перелез ограждение ринга и бросился на болельщиков, которые оскорбляли его. Драка также завязалась и на ринге между членами команд бойцов, в которой участвовал и Макгрегор.

Остановить массовую драку смогла только полиция штата Невада. Руководство UFC отказалось вручать Нурмагомедову пояс победителя и заморозило выплату гонорара. Расследованием инцидента занялась Атлетическая комиссия штата Невада.

И вот она вынесла решение. Нурмагомедов дисквалифицируется на девять месяцев и на него налагается штраф в $500 тыс.

Читайте ранее в этом сюжете: Нурмагомедов и Макгрегор подписали соглашения с комиссией штата Невада

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