Нурмагомедов и Макгрегор подписали соглашения с комиссией штата Невада

Лас-Вегас, США, , 15:22 — REGNUM Российский боец, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор подписали мировые соглашения с Атлетической комиссией штата Невада (NSAC). Об этом сообщает Las Vegas Review-Journal.

Отмечается, что оба бойца не будут присутствовать на заседании комиссии, которое пройдёт 29 января. Также слушание не посетят Зубайра Тухугов и Абубакар Нурмагомедов, которые также были фигурантами дела и также подписавшие соглашение.

При этом на заседании члены NSAC примут решение, принять условия соглашения или нет.

Напомним, 6 октября Нурмагомедов победил Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в лёгком весе. После окончания поединка он вступил в драку с представителями команды Макгрегора и перепрыгнул через ограждение. Обоим бойцам грозят дисквалификации и денежные штрафы.

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