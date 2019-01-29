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Свитолина и Ястремская отказались играть за Украину на Кубке Федерации

Спорт

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Киев, 29 января 2019, 15:13 — REGNUM  Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская не сыграют за сборную Украины в ближайших матчах Кубка Федерации. Об этом 29 января сообщается на сайте Федерации тенниса Украины (ФТУ).

Отмечается, что, несмотря на достигнутые ранее договорённости, Свитолина и Ястремская не сыграют за сборную в матчах Кубка Федерации, которые пройдут в польской Зеленой Гуре.

«Причиной являются новые финансовые условия, которые были выдвинуты агентом обеих теннисисток Стефаном Гуровым», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что все ведущие игроки получают призовые от ФТУ за участие в Кубке Дэвиса и Кубке Федерации. Размер вознаграждения известен игрокам перед началом сезона и основывается на их текущем рейтинге.

Добавим, что в настоящий момент Элина Свитолина занимает седьмое место в рейтинге WTA, Ястремская находится на 47-й строчке.

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