Гёргес обыграла Саккари и вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 14:59 — REGNUM Немецкая теннисистка Юлия Гёргес одержала победу над представительницей Греции Марией Саккари в матче первого круга турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Встреча, продолжавшаяся 1 час 10 минут, завершилась со счётом 6:2, 7:5.

Гёргес семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, две ошибки на подаче и один брейк.

Во втором круге Гёргес сыграет с российской теннисисткой Верой Звонарёвой.

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