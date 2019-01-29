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Кудерметова обыграла Данилович в первом круге турнира в Санкт-Петербурге

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1

Кудерметова обыграла Данилович в первом круге турнира в Санкт-Петербурге
Иллюстрация: Playtennis.su
Большой теннис

Санкт-Петербург, 29 января 2019, 14:55 — REGNUM  Российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над представительницей Сербии Ольгой Данилович в матче первого круга турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Встреча, продолжавшаяся 1 час 7 минуты, завершилась со счётом 6:2, 6:1.

Кудерметова семь раз подала навылет, не допустив двойных ошибок, и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, четыре ошибки на подаче и ни одного брейка.

Во втором круге Кудерметова сыграет с победительницей матча между Тимей Бачински из Швейцарии и Донной Векич из Хорватии.

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