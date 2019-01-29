«Локомотив» предложил Фернандешу продлить контракт

Москва, , 13:55 — REGNUM Московский «Локомотив» предложил полузащитнику Мануэлу Фернандешу продлить контракт. Об этом заявил главный тренер команды Юрий Сёмин, 29 января сообщает «Чемпионат».

"Он должен принять решение. Если до этого с ним никто не разговаривал и не делал предложений, то сейчас предложение сделано», — сказал Сёмин.

По его словам, если Фернандеш примет решение не продлевать контракт, то он уйдёт, когда срок соглашения закончится, либо раньше.

Ранее сообщалось, что Фернандеш может продолжить карьеру в Турции и перейти в «Галатасарай» или «Истанбул Башакшехир».

Напомним, португальский хавбек играет в «Локомотиве» с 2014 года. Вместе с командой он становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок России.

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