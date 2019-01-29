Теннисист Энди Маррей перенёс операцию на тазобедренном суставе

Лондон, , 13:40 — REGNUM Британский теннисист Энди Маррей перенёс вторую операцию на тазобедренном суставе. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Вчера утром в Лондоне я перенёс операцию на тазобедренном суставе. Надеюсь, что это будет концом моей боли. Теперь у меня металлическое бедро», — написал Маррей.

Он добавил, что ему в ногу была вживлена металлическая пластина.

Как ранее сообщало, Маррей объявил о планах завершить спортивную карьеру в нынешнем сезоне. По его словам, он планирует завершить выступления после Уимблдона. На Australian Open он провёл один матч, в котором в пяти сетах уступил испанцу Роберто Баутисте Агуту.

Напомним, Маррей является двукратным олимпийским чемпионом, трёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема», обладателем Кубка Дэвиса, а также бывшей первой ракеткой мира.

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