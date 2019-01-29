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Казахстан примет чемпионат мира по хоккею с мячом среди юниоров

Спорт

Чемпионат мира для игроков не старше 15 лет пройдет в Архангельске

Астана, 29 января 2019, 13:36 — REGNUM  Молодежный чемпионат мира по хоккею с мячом для игроков младше 21 года в 2020 году пройдет в Казахстане. Соответствующее решение было принято конгрессом международной федерации хоккея с мячом (FIB) в Швеции, заявил член технического комитета федерации Сергей Мяус, сообщает ТАСС.

По его словам, чемпионат мира для игроков не старше 15 лет пройдет в Архангельске в 2020 году. Для юниоров в возрасте до 17 лет чемпионат пройдет в шведском городе Матуа, для хоккеистов до 19 лет — в финском Варкаусе.

Мяус добавил, что мужской чемпионат состоится в Иркутске, а женский — в норвежском Драммене.

Напомним, 26 января в шведском городе Венерсборге стартовал 39-й чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужчин. Турнир завершится 2 февраля.

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