Леандро Паредес перешёл из «Зенита» в ПСЖ

Париж, , 13:08 — REGNUM Аргентинский полузащитник Леандро Паредес перешёл из «Зенита» во французский ПСЖ. Об этом 29 января сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Паредес подписал контракт с парижским клубом до июня 2023 года.

«Мы рады приветствовать Леандро в ПСЖ. Уверены, что он быстро вольется в наш амбициозный коллектив», — заявил президент клуба Нассер Аль-Хелаифи.

Напомним, Паредес перешел в «Зенит» из «Ромы» летом 2017 года. В составе санкт-петербургского клуба он сыграл 61 матч и забил 10 голов. Кроме того, в его активе девять матчей и один гол в составе сборной Аргентины.

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