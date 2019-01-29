5:0 в пользу «Зенита»: Карпин прокомментировал поражение «Ростова»

Ростов-на-Дону, , 12:55 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов», находящийся на учебно-тренировочном сборе в Катаре, провёл заключительный матч на турнире Фонбет Кубок Матчпремьер. Напоследок жёлто-синие сыграли с питерским «Зенитом», которому проиграли всухую — 0:5.

«Первый тайм «Ростов» играл хорошо. Не реализовали моменты в первой половине встречи, а во втором тайме дали поиграть «Зениту». «Ростов» не скис. Начали реагировать на результат. Должны делать то, что тренировали. Делали то, что не нужно, и получили еще четыре», — сказал наставник «Ростова» Валерий Карпин.

ИА REGNUM напоминает, что 25 января «Ростов» сыграл вничью с «Локомотивом», 21 января — проиграл «Спартаку» со счётом 1:2.