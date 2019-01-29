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Итальянский «Ливорно» может выкупить у «Ростова» защитника из Словении

Спорт

Матия Бобен теперь будет выступать в итальянской «Серии Б»

Ростов-на-Дону, 29 января 2019, 12:47 — REGNUM  Защитника футбольного клуба «Ростов» Матия Бобена арендовал итальянский «Ливорно». Не исключено, что игрок будет приобретён. Об этом сообщает пресс-служба жёлто-синих 29 января.

«Остаток сезона Матия Бобен проведет в клубе «Ливорно», который выступает в итальянской «Серии Б». Арендное соглашение включает в себя право выкупа», — говорится на официальном сайте ростовского клуба.

ИА REGNUM напоминает, что словенский футболист перешёл в «Ростов» в 2017 году и провёл за команду девять матчей.

Из открытых источников известно, что словенский футболист выступал за молодежную команду английского «Болтона». Профессиональный дебют Бобена состоялся в Первой лиге Словении в сезоне 2013/14 в команде «Триглав», он также защищал клубные цвета словенской «Горицы».

Летом 2017 года Бобен подписал контракт по системе «3+1» с «Ростовом».

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Футбол
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