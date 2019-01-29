Пара ЛГБТ-фигуристов считает, что их ориентация развивает фигурное катание

Детройт, США, , 11:50 — REGNUM Танцевальный дуэт фигуристов Карины Манты и Джо Джонсона вошел в историю, став первым открытым ЛГБТ-дуэтом, сообщает 29 января NBC.

В минувшие выходные Манта и Джонсон выступили на чемпионате США по фигурному катанию 2019 года в Детройте под музыку группы Eurytmichs «Sweet dreams», им аплодировали стоя. В финальном зачете они стали седьмыми.

«Эта команда является частью ЛГБТ-сообщества, они много говорили об этом», — сказал спортивный комментатор NBC Терри Гэннон, когда дуэт вышел на лед.

Каминг-аут оба фигуриста совершили в октябре, бросив вызов традиционным гендерным ролям, свойственным для этого вида спорта: команды должны состоять из одного мужчины и одной женщины, дисциплина сосредоточена исключительно на навыках катания на коньках, выражении и страсти между партнерами.

«Легко видеть одно и то же снова и снова, когда мужчина и женщина рассказывают историю любви, — заявил Чарли Уайт, олимпийский чемпион в танцах на льду, сказал NBC News, когда его спросили о Манте и Джонсоне. — Но когда у вас есть команда, которая не изображает романтические отношения по какой-либо причине, они вынуждены искать новые способы рассказать свою историю. Это открывает новые двери, новые пути».

В сообщении в Instagram, опубликованном всего через несколько недель после камин-аута, Манта писала:

«Я думаю, что этот вид спорта создает пространство для новых подходов, новых форм искусства, новых типов людей. Мне нравится думать, что мы с Джо пытаемся продолжать расширять пространство по-своему, вместе со многими командами, которые продвигают нашу форму искусства сотнями прекрасных способов».

Напомним, в Италии Союз журналистов проводит расследование по вопросу о публикации в издании Libero, которое подозревают в нанесении оскорбления сексуальным меньшинствам. Речь идет о публикации с заголовком «Товарооборот и ВВП падают, но геев становится больше» и подзаголовком «Поводов для радости немного».