«Урал» расторг контракт с защитником Ходжаниязовым

Екатеринбург, , 11:00 — REGNUM Екатеринбургский «Урал» расторг контракт с защитником Джамалдином Ходжаниязовым. Об этом 29 января сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что контракт расторгнут по взаимному согласию сторон.

«Мы желаем Джамалдину успешного продолжения карьеры и стабильного получения игровой практики!», — говорится в сообщении.

Отметим, что Ходжаниязов перешёл в «Урал» летом 2018 года. В текущем сезоне он провёл два матча, в которых не отметился результативными действиями.

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