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СМИ: ПСЖ не может договориться с агентами Паредеса о переходе

Спорт

ПСЖ не может достичь соглашения с представителями футболиста о комиссионных

Париж, 29 января 2019, 10:56 — REGNUM  Руководство ПСЖ не может договориться с агентами полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса о его переходе. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации издания, ПСЖ не может достичь соглашения с представителями футболиста о комиссионных.

Ранее сообщалось, что Паредес в ближайшее время должен стать игроком ПСЖ. Ожидается, что сумма трансфера составит € 40 млн, контракт будет подписан на 4,5 года.

Напомним, в текущем сезоне Паредес сыграл в 15 матчах Российской чемпионата России, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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