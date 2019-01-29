СМИ: ПСЖ не может договориться с агентами Паредеса о переходе

Париж, , 10:56 — REGNUM Руководство ПСЖ не может договориться с агентами полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса о его переходе. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации издания, ПСЖ не может достичь соглашения с представителями футболиста о комиссионных.

Ранее сообщалось, что Паредес в ближайшее время должен стать игроком ПСЖ. Ожидается, что сумма трансфера составит € 40 млн, контракт будет подписан на 4,5 года.

Напомним, в текущем сезоне Паредес сыграл в 15 матчах Российской чемпионата России, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи.

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