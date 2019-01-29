Российский бизнесмен стал владельцем английского клуба «Борнмут»

Борнмут, Великобритания, , 10:21 — REGNUM Российский бизнесмен Максим Дёмин стал владельцем 100% акций английского футбольного клуба «Борнмут». Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что принадлежащая Дёмину компания AFCB Enterprises Ltd выкупила 25% акций «Борнмута». Благодаря этой сделке Дёмин вновь стал владельцем 100% акций клуба.

Напомним, Дёмин стал совладельцем «Борнмута» в 2011 году. В 2015 году он продал 25% акций клуба компании Peak 6 Investments, но остался мажоритарным акционером.

На сегодняшний день «Борнмут» занимает 12-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги после 23 туров, имея в активе 30 очков.

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