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Тульский «Арсенал» подписал контракт с экс-защитником «Лиона»

Спорт

Бакари Коне перешёл в «Арсенал» в статусе свободного агента

Тула, 29 января 2019, 10:05 — REGNUM  Тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта с защитником сборной Буркина-Фасо Бакари Коне. Об этом 29 января сообщается на сайте клуба.

Коне перешёл в «Арсенал» в статусе свободного агента, а потому достался тульскому клубу бесплатно. Контракт с игроком подписан до лета 2020 года.

Отметим, что ранее 30-летний защитник играл за французские клубы «Лион», «Генгам» и «Страсбург». В составе «Лиона» он стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции. На его счету более 80 матчей за сборную Буркина-Фасо.

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