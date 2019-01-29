Тульский «Арсенал» подписал контракт с экс-защитником «Лиона»

Тула, , 10:05 — REGNUM Тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта с защитником сборной Буркина-Фасо Бакари Коне. Об этом 29 января сообщается на сайте клуба.

Коне перешёл в «Арсенал» в статусе свободного агента, а потому достался тульскому клубу бесплатно. Контракт с игроком подписан до лета 2020 года.

Отметим, что ранее 30-летний защитник играл за французские клубы «Лион», «Генгам» и «Страсбург». В составе «Лиона» он стал обладателем Кубка и Суперкубка Франции. На его счету более 80 матчей за сборную Буркина-Фасо.

Читайте также: «Зенит» может купить полузащитника «Боки Хуниорс» Барриоса