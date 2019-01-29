«Атлетико» арендовал у «Челси» форварда Альваро Морату

Мадрид, , 09:38 — REGNUM Мадридский «Атлетико» объявил об аренде нападающего Альваро Мораты у лондонского «Челси». Об этом сообщается на сайте клуба.

Мората будет выступать за «Атлетико» на правах аренды до окончания сезона 2019/20. Кроме того, в контракте предполагается опция выкупа футболиста.

Напомним, Мората перешёл в «Челси» из мадридского «Реала» летом 2017 года. Сумма трансфера составила € 66 млн. Ранее он играл за «Ювентус».

В текущем сезоне он сыграл в 16 матчах Английской премьер-лиги и забил пять голов.

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