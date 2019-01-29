Панарин не будет вести переговоры с «Коламбусом» до конца сезона

Колумбус, США, , 08:15 — REGNUM Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин не будет вести переговоры с клубом о продлении контракта до окончания сезона. Об этом заявил агент игрока Дэн Мильштейн на своей странице в Twitter.

«Мы донесли до клуба, что готовы начать переговоры касательно вопроса соглашения после сезона», — написал Мильштейн.

По его словам, сейчас приоритет Панарина в том, чтобы сосредоточиться на оставшейся части сезона и попытаться взять Кубок Стэнли.

Напомним, контракт Панарина с «Коламбусом» заканчивается летом 2019 года, после чего он может стать неограниченно свободным агентом. В текущем сезоне он сыграл 46 матчей и набрал 53 (19+34) очка.

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