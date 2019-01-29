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Полузащитником «Монако» заинтересовались «Барселона» и «Манчестер Юнайтед»

Спорт

Тилеманс может уйти из «Монако»

Монако, 29 января 2019, 08:08 — REGNUM  В трансфере полузащитника «Монако» Юри Тилеманса заинтересованы такие клубы, как «Барселона», «Манчестер Юнайтед» и «Милан». Об этом сообщает Niewsblad.

Отмечается, что Тилеманс может уйти из «Монако», поскольку главного тренера Леонардо Жардима не устраивает его игра. Ранее он был отправлен в дублирующий состав по решению бывшего наставника команды Тьерри Анри.

В текущем сезоне Тилеманс сыграл в 20 матчах французского чемпионата, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Монако» может обменять Тилеманса в «Лестер» вместо португальского хавбека Адриена Силвы.

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