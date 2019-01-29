«Зенит» может купить полузащитника «Боки Хуниорс» Барриоса

Санкт-Петербург, , 07:58 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» может купить колумбийского полузащитника «Боки Хуниорс» Вилмара Барриоса. Об этом сообщает RomaNews.

По информации издания, «Зенит» заинтересован в приобретении футболиста и готов заплатить за него €13 млн. При этом на игрока также претендует итальянская «Рома».

Отметим, что 25-летний полузащитник перешёл в «Боку Хуниорс» из «Депортес Толимы» летом 2016 года. Сумма трансфера составила € 2,6 млн.

В текущем сезоне он сыграл в шести матчах чемпионата Аргентины, в которых не отметился результативными действиями.

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