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«Галатасарай» предложил «Спартаку» €10 млн за Зе Луиша

Спорт

Ранее «Спартак» отказался от €7,5 млн

«Галатасарай» предложил «Спартаку» €10 млн за Зе Луиша
Футбол и деньги

Москва, 29 января 2019, 07:43 — REGNUM  Турецкий «Галатасарай» предложил московскому «Спартаку» продать форварда Зе Луиша за €10 млн. Об этом сообщает Futbol Arena.

Отмечается, что ранее «Галатасарай» предложил заплатить за футболиста €7,5 млн, на что красно-белые ответили отказом. При этом «Спартак» хочет получить за игрока €15 млн, но может согласиться и на меньшую сумму.

Напомним, Зе Луиш перешёл в «Спартак» летом 2015 года. В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка России.

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