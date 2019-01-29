Защитник Бенатиа перешёл из «Ювентуса» в «Аль-Духайль»

Турин, Италия, , 07:24 — REGNUM Туринский «Ювентус» объявил об уходе из команды защитника сборной Марокко Мехди Бенатиа. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Бенатиа перешёл из «Ювентуса» в катарский клуб «Аль-Духайль». Сумма трансфера составила игрока €8 млн.

Отмечается, что сумма может увеличиться ещё на €2 млн за счёт бонусов за успешное выступление футболиста в новой команде.

Напомним, Бенатиа перешёл в «Ювентус» из мюнхенской «Баварии» летом 2016 года на правах аренды. Через год туринский клуб выкупил трансфер игрока за €17 млн.

В составе «Ювентуса» Бенатиа сыграл 59 матчей во всех турнирах и забил пять голов. Вместе со «старой синьорой» он дважды стал чемпионом Италии и два раза выиграл Кубок Италии.

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