Передача Малкина не помогла «Питтсбургу» в матче с «Нью-Джерси»

Питтсбург, США, , 07:16 — REGNUM «Нью-Джерси Дэвилз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:3.

В составе «Нью-Джерси» отличились Трэвис Зейджак, Дэймон Сиверсон, Брайан Бойл, Блейк Коулман, Кайл Палмьери и Павел Заха.

В составе «Питтсбурга» точные броски на счету Дерика Брассара, Мэтта Каллена и Брайана Раста. Российский нападающий Евгений Малкин отметился результативной передачей.

На сегодняшний день «Нью-Джерси» занимает 27-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 45 очков в 49 матчах. «Питтсбург» идёт на 13-м месте, в активе команды 58 очков в 49 играх.

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Нью-Джерси Дэвилз» (Ньюарк) — 3:6 (0:2, 1:2, 2:2).

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