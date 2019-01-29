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«Филадельфия» обыграла «Виннипег» в матче НХЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:1

Филадельфия, США, 29 января 2019, 07:09 — REGNUM  «Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Филадельфии» отличились Филип Вароне, Трэвис Конечны и Джеймс ван Римсдайк. У «Виннипега» единственный точный бросок нанёс Джек Рослович.

На сегодняшний день «Филадельфия» занимает 26-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 46 очков в 49 матчах. «Виннипег» идёт на четвёртом месте, в активе команды 64 очка в 49 играх.

«Филадельфия Флайерз» (Филадельфия) — «Виннипег Джетс» (Виннипег) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0).

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