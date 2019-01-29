Эмполи, Италия, , 06:52 — REGNUM «Дженоа» одержал победу над «Эмполи» в матче 21-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Дженоа» голы забили нападающий Кристиан Куаме, полузащитник Дарко Лазович, а также вышедший на замену форвард Арнальдо Антонио Санабрия.

В составе «Эмполи» единственный точный удар нанёс защитник Джованни ди Лоренцо.

На сегодняшний день «Дженоа» занимает 13-е место в чемпионате Италии, на его счету 23 очка в 21 матче. «Эмполи» идёт на 17-е месте, имея в активе 17 очков после 21 игры.

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