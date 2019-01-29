Мария Шарапова с победы стартовала на турнире в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 06:33 — REGNUM Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над представительницей Австралии Дарьей Гавриловой в матче первого круга турнира St. Petersburg Ladies Trophy. Встреча, продолжавшаяся 1 час 48 минуты, завершилась со счётом 6:0, 6:4.

Шарапова пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три ошибки на подаче и один реализованный брейк.

Во втором круге Шарапова сыграет с другой российской теннисисткой Дарьей Касаткиной.

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