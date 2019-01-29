Ярослав Ракицкий перешёл в «Зенит»

Санкт-Петербург, 29 января 2019, 00:58 — REGNUM Украинский защитник Ярослав Ракицкий официально перешёл в ФК «Зенит» (Санкт-Петербург), сообщает клуб в Twitter.
«Официально: Ярослав Ракицкий — игрок «Зенита»! Добро пожаловать в Петербург!» — говорится в сообщении.
https://twitter.com/zenit_spb/status/1089961439358525440
Напомним, Ракицкий ранее играл за ФК «Шахтёр». В «Зените» будет играть до лета 2022 г.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 января он успешно прошёл медосмотр для перехода в петербургский клуб. Первые тренировки в составе «Зенита» начнутся 1 февраля.
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