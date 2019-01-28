Испанский тренер намерен довести «Ростов-Дон» до победы в Лиге чемпионов

Ростов-на-Дону, , 18:44 — REGNUM Испанский тренер Амброс Мартин, возглавляющий тренерский штаб женского гандбольного клуба «Ростов-Дон», принял решение продлить контракт с донской командой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе клуба.

«Моя главная цель — победа в Лиге чемпионов, однако, если это удастся нам уже в этом сезоне, я буду чувствовать, что моя работа еще не закончена. Хочу, чтобы каждый игрок и член тренерского штаба держал в голове только одну цель, к которой мы вместе идем. Возможно, это произойдет не в первый год нашей работы, но мы вместе сделаем все, чтобы взять первый в истории клуба заветный трофей Лиги чемпионов», — отметил наставник.

ИА REGNUM напоминает, что до работы в России и Ростове-на-Дону в течение шести сезонов Мартин работал с «Дьёром» (Венгрия), а с 2016 года испанец возглавил женскую сборную Румынии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до Мартина тренировочным процессом в гандбольного клубе Дона с 2016 года руководил Фредерик Бужан, ранее работавший с игроками ГК «Флери-Луаре» (Франция) и сборной Сенегала.

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