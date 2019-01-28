Чемпионат и первенство по ушу состоялись в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 января 2019, 16:05 — REGNUM 26 января в Центре физической культуры, спорта и здоровья состоялись Открытый чемпионат и Открытое первенство Красносельского района Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу. Соревнования были посвящены 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В чемпионате приняли участие сборные команды по ушу в разных возрастных группах. Мастерство спортсменов оценивалось как в групповых, так и в индивидуальных программах.
Фотокорреспондент ИА REGNUM Андрей Пронин запечатлел лучшие моменты соревнований.
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