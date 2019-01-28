Понедельник, 28 Января 2019 года
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Чемпионат и первенство по ушу состоялись в Петербурге

Спорт

Соревнования были посвящены 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

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Чемпионат и первенство по ушу состоялись в Петербурге
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу

Санкт-Петербург, 28 января 2019, 16:05 — REGNUM  26 января в Центре физической культуры, спорта и здоровья состоялись Открытый чемпионат и Открытое первенство Красносельского района Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу. Соревнования были посвящены 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
16
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
19
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
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Спортивное товарищество
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Спортивное товарищество

В чемпионате приняли участие сборные команды по ушу в разных возрастных группах. Мастерство спортсменов оценивалось как в групповых, так и в индивидуальных программах.

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Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
11
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
4
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
2
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
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Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу

Фотокорреспондент ИА REGNUM Андрей Пронин запечатлел лучшие моменты соревнований.

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Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
30
Выступление
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Выступление
29
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
27
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
36
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
18
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
7
Между выступлениями
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Между выступлениями
3
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу
Андрей Пронин © ИА REGNUM
Чемпионат и первенство Санкт-Петербурга по ушу-таолу и традиционному ушу-кунгфу

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Читайте ранее в этом сюжете: СКА обыграл «Динамо» в матче КХЛ

regnum author Андрей Пронин
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