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«Монако» планирует обменяться игроками с «Лестером»

Спорт

Планируется обменять Юри Тилеманса на Адриена Силву

Монако, 28 января 2019, 14:51 — REGNUM  Футбольный клуб «Монако» может обменяться игроками с английским «Лестером». Об этом сообщает Le10sport.

По информации издания, «Монако» проявляет интерес к португальскому хавбеку «Лестера» Адриену Силве. При этом он готов обменять его на бельгийского полузащитника Юри Тилеманса.

Ранее Тилеманс по решению бывшего главного тренера команды Тьерри Анри был отправлен в дублирующий состав «Монако».

В текущем сезоне Тилеманс сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Силва сыграл в составе «Лестера» всего два матча в чемпионате Англии.

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