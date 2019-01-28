«Монако» планирует обменяться игроками с «Лестером»

Монако, , 14:51 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» может обменяться игроками с английским «Лестером». Об этом сообщает Le10sport.

По информации издания, «Монако» проявляет интерес к португальскому хавбеку «Лестера» Адриену Силве. При этом он готов обменять его на бельгийского полузащитника Юри Тилеманса.

Ранее Тилеманс по решению бывшего главного тренера команды Тьерри Анри был отправлен в дублирующий состав «Монако».

В текущем сезоне Тилеманс сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, в которых забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Силва сыграл в составе «Лестера» всего два матча в чемпионате Англии.

Читайте также: Главного тренера «Монако» Тьерри Анри отстранили