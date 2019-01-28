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Художественная гимнастика — спорт, который удивляет и восхищает

Спорт

Выступления юных гимнасток Новосибирска

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Художественная гимнастика — спорт, который удивляет и восхищает
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Детский турнир по художественной гимнастике «Зимняя сказка» в Новосибирске

Новосибирск, 28 января 2019, 18:02 — REGNUM  Художественная гимнастика становится всё популярнее.

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Какой девочке не хочется стать частью одного из красивейших видов спорта
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Какой девочке не хочется стать частью одного из красивейших видов спорта

И это не удивительно — какой девочке не хочется стать частью одного из красивейших видов спорта.

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Порой гимнастки выходят на ковёр и делают для многих невероятные вещи
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Порой гимнастки выходят на ковёр и делают для многих невероятные вещи

Однако за полутора минутами выступления на ковре стоят многочасовые тренировки в зале и труд: ребёнка, тренера, родителей.

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На разминочном ковре
Анна Алябьева © ИА REGNUM
На разминочном ковре

Но есть в гимнастках тот самый стержень, который помогает собраться в последнюю минуту и через страх, а иногда и боль, выходить на ковёр и творить для многих невероятные вещи.

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Детский турнир по художественной гимнастике «Зимняя сказка» в Новосибирске
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Детский турнир по художественной гимнастике «Зимняя сказка» в Новосибирске

В художественной гимнастике, как и в любом виде спорта, есть свои правила и требования.

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После выступления с тренером
Анна Алябьева © ИА REGNUM
После выступления с тренером

Вот только простому зрителю о них знать незачем, он наслаждается красотой, грацией и изяществом этих девочек: красивых, строгих и кажущихся недосягаемыми.

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Тренер — крылья гимнастки
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Тренер — крылья гимнастки

В Новосибирске 26 января прошёл детский турнир по художественной гимнастике «Зимняя сказка», где выступали как совсем юные пятилетние гимнастки, так и девочки постарше: 2011−2012 года рождения. Подробности в нашем фоторепортаже.

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Пятилетняя гимнастка
Анна Алябьева © ИА REGNUM
Пятилетняя гимнастка

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regnum author Анна Алябьева
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Фоторепортажи ИА REGNUM
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