Художественная гимнастика — спорт, который удивляет и восхищает

Новосибирск, , 18:02 — REGNUM Художественная гимнастика становится всё популярнее.

И это не удивительно — какой девочке не хочется стать частью одного из красивейших видов спорта.

Однако за полутора минутами выступления на ковре стоят многочасовые тренировки в зале и труд: ребёнка, тренера, родителей.

Но есть в гимнастках тот самый стержень, который помогает собраться в последнюю минуту и через страх, а иногда и боль, выходить на ковёр и творить для многих невероятные вещи.

В художественной гимнастике, как и в любом виде спорта, есть свои правила и требования.

Вот только простому зрителю о них знать незачем, он наслаждается красотой, грацией и изяществом этих девочек: красивых, строгих и кажущихся недосягаемыми.

В Новосибирске 26 января прошёл детский турнир по художественной гимнастике «Зимняя сказка», где выступали как совсем юные пятилетние гимнастки, так и девочки постарше: 2011−2012 года рождения. Подробности в нашем фоторепортаже.

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