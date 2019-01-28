«Эспаньол» подписал контракт с лучшим бомбардиром чемпионата Китая

Барселона, Испания, , 14:33 — REGNUM Испанский футбольный клуб «Эспаньол» подписал контракт с полузащитником китайского клуба «Шанхай СИПГ» У Лэем. Об этом сообщается на сайте «Эспаньола».

Подробности сделки не разглашаются. Однако известно, что владельцем «Эспаньола» является китайская компания Rastar Managerial Group.

Отметим, что У Лэй является лучшим бомбардиром чемпионата Китая прошлого сезона. В 29 матчах он забил 27 голов и отдал восемь результативных передач.

Кроме того, в составе «Шанхай СИПГ» 27-летний футболист стал чемпионом Китая.

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